يوفنتوس يتجاوز إنتر وينعش حظوظه في التأهل لدوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على ضيفه إنتر ميلان (3-2) مساء السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.



ودخل يوفنتوس المباراة أمام إنتر المتوج بلقب الدوري الإيطالي تحت ضغوط جمة فرضها موقعه على سلم الترتيب وإمكانية فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن مصيره بات بأيدي فرق أخرى.



ووضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "البيانكونيري" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 24 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيش بعد ضربة جزاء نفذها "صاروخ ماديرا" بنفسه.



ورد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف التعادل، عند الدقيقة 35، سجله من ضربة جزاء.



ووضع الكولومبي خوان كوادرادو أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للشوط الأول.



وتلقى فريق "السيدة العجوز" ضربة موجعة في الدقيقة 55 بطرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



واستفاد الضيوف من النقص العددي وعادلوا النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 86، بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع جورجيو كيلليني خطأ في مرماه.



ولكن كوادرادو، نجم المباراة بلا منازع، عاد واقتنص هدف الفوز الثمين لليوفي، في الدقيقة 88، سجله من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.



وأكمل إنتر ميلان أيضا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع بذات رصيد ميلان الثالث وبفارق نقطتين عن نابولي الخامس مع مباراة أقل للآخرين.