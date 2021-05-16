الامارات | مدرب جديد في ريال مدريد خلفاً لزيدان.. يمتلك الصفات "الملكية"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جديد في ريال مدريد خلفاً لزيدان.. يمتلك الصفات "الملكية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدرب يوفنتوس الأسبق ماسيماليانو أليغري، الأقرب لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي أبلغ لاعبيه بأنه سيرحل عن النادي الملكي نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة الموالية لريال مدريد إن النادي كان يفكر في منح دفة القيادة لأسطورته راؤول غونزاليس الذي يدرب فريق الشباب ولكن الأمور تتجه نحو أليغري، فيما يتوقع أن ينتقل راؤول لتدريب آنتراخت فرانكفورت في الموسم المقبل خصوصاً أن لديه خبرات كبيرة في الملاعب الألمانية التي لعب فيها لسنوات مع فريق شالكة.

وأوضحت الصحيفة أن أليغري يعتبر المدرب المفضل لدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لكونه يمتلك المقومات التي يبحث عنها النادي خصوصاً أنه غير مرتبط مع أي نادٍ بعد رحيله عن يوفنتوس في صيف 2019.

وكان أليغري قد تولى تدريب يوفنتوس في صيف عام 2014، وحقق مع "السيدة العجوز" لقب الدوري في خمسة مواسم متتالية بالإضافة إلى أربعة ألقاب في بطولة الكأس، كما قاد "البيانكونيري" للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2015 و2017.

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