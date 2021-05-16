الامارات | كيف تصل الجماهير إلى مقاعدها داخل الاستاد في نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصل الجماهير إلى مقاعدها داخل الاستاد في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مباراة نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم المقامة على استاد هزاع بن زايد في الساعة 07:35 من مساء اليوم الأحد بين شباب الأهلي والنصر عودة الجماهير للمدرجات لأول مرة بعد غياب استمر لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا.

وعقد اتحاد كرة القدم خلال الأيام الماضية اجتماعات متواصلة من أجل التحضير لعودة الجماهير إلى المدرجات بعد القرار الصادر من الجهات المختصة باستقبال 30% من الجماهير في مباراة اليوم.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19" وحرف "E" عبر تطبيق الحصن, والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية /PCR/ لمدة لا تتجاوز "48" ساعة, مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وقال المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، راشد عبدالله في تصريحات صحافية إنه تم إنشاء بوابتين خارجتين لعملية الفرز الأولى فيما جرى تخصص البوابتين رقم 2 و3 لدخول جماهير فريق النصر بينما ستدخل جماهير شباب الأهلي عبر البوابتين رقم 8 و9.

وذكر راشد عبدالله أن مواقف السيارات جرى أيضاً تقسيمها إذ ستكون الجهة الشمالية لجماهير فريق النصر، بينما ستكون الجنوبي لجماهير شباب الأهلي.

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