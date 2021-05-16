شكرا لقرائتكم خبر عن هيكتور كوبر يضم مهاجم المصري لقائمة منتخب الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار كازادي كاسينجو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي لقائمة منتخب الكونغو الديمقراطية المبدئية المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بتونس مطلع يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب الكونغولي مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والرأس الأخضر على الترتيب، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ومساعده محمود فايز، وذلك ضمن استعداداته لمباراتيه أمام تنزانيا وبنين بالجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي تضم إلى جوارهم كذلك منتخب مدغشقر، علمًا بأن تلك التصفيات ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي المصري، انضم المهاجم كازادي كاسينجو البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف النادي مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي، حيث نجح في إحراز هدفين للنسور الخضر بواقع هدف في مرمى وادي دجلة بمباراة الجولة الثامنة، والهدف الآخر في مرمى غزل المحلة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية والعشرين والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.