شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لاصوت يعلو داخل النادي الأهلي، فوق صوت الصعود لدور الأربعة لدوري رابطة الأبطال الإفريقي وتخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي بعدما قطع الفريق شوطاً كبيراً عقب فوزه الكبير علي بطل جنوب افريقيا في القاهرة بهدفين دون رد ويكفيه التعادل بأي نتيجة او الخسارة بأي نتيجة إيجابية من اجل التأهل لدور الأربعة.

ويحل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ضيفاً علي صن داونز " السبت " في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويسعي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حشد قوته الضاربة من اجل تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب افريقيا، والتأكيد علي ان ماتحقق في القاهرة ليس وليداً للصدفة.

وطلب موسيماني، من الدكتور احمد ابوعبله طبيب الفريق تقرير مفصل عن قدرة علي معلول علي اللحاق بالمواجهة المقبلة بعدما كشفت المباراة الاولي حاجة الأهلي الشديدة لجهوده لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرات كبيرة تؤهله للتعامل والإجادة في مثل هذه المباريات.

وحذر الدكتور احمد ابوعبله، طبيب الفريق، بيتسو موسيماني من التعجل في الدفع بعلي معلول خلال المواجهة المقبلة خصوصاً وانه لايزال في حاجة لمزيد من التأهيل والمشاركة في التدريبات الجماعية لإستعادة فورمته كاملةً.

ورفض ابوعبلة، الجزم بوقت محدد لعودة علي معلول لمباريات الأهلي الرسمية مطالباً بمنح اللاعب وقتاً كافياً من اجل العودة بكامل فورمته البدنية والفنية.

واستخرج الجهاز الإداري للنادي الأهلي تأشيرة دخول علي معلول الي جنوب افريقيا تحسباً لإمكانية لحاقه بالفريق في المواجهة المقبلة امام فريق صن داونز.

وتقدم الأهلي، بمذكرة رسمية، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي، اتهمه خلالها بإرتكاب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز. .