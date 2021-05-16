شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض يعاني من أزمات مالية في الوقت الحالي.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات إذاعية: "الزمالك يعاني من أزمة مالية وذلك بسبب عدم الحصول على المستحقات من جانب الشركة الراعية، ولكن سوف يحصل النادي على دفعة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك، بعدم مناقشة ملف تجديد أي لاعب وتأجيل هذه الخطوة إلى نهاية الموسم، وذلك في ظل توالي المباريات".

وعن حقيقة وصول عرض من الأهلي القطري لضم يوسف أوباما، قال : "لا يوجد عرض رسمي من الدوري القطري للتعاقد مع يوسف أوباما، والحديث عن العروض بالوقت الحالي ليس في صالح النادي".