شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ليفربول ضد وست بروميتش .. موعد المباراة والقنوات الناقلة بث مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق وست بروميتش ألبيون نظيره ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 16-5-2021 على ملعب هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطلوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم الأحد لخوض لقاء مهم في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش الذي كان محترفا ضمن صفوفه أحمد حجازي وانتقل إلى الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة.

يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا ثقيلا على وست بروميتش عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الذي توج به رسميا مانشستر سيتي.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، ومن المقرر أيضا أن يعلق على هذه المباراة أحمد الطيب

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- فيليبس- ويليامز- روبرتسون

خط الوسط: فابينيو- تياجو- جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو- جوتا