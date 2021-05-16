شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم أليجري وراؤول .. 5 مرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير أن زين الدين زيدان أبلغ إدارة ناديه ريال مدريد الإسباني أنه يريد الرحيل في نهاية الموسم. وزعم أيضًا أن المدرب الفرنسي أبلغ غرفة الملابس أنه لن يبقى بعد نهاية الموسم بعد تعادله 2-2 مع إشبيلية الأسبوع الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن الإرهاق الجسدي والعقلي من إدارة نادٍ في مكانة وحجم ريال مدريد من أهم الأسباب وراء قرار زيزو باستقالته.

وتوج زيدان بـ 11 لقباً مع النادي الملكي، ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي، وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018.

في غضون ذلك، لا يزال أمام ريال مدريد فرصة ضئيلة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن متصدر الليجا أتليتكو مدريد مع بقاء مباراتين متبقيتين في الموسم.

دعونا نلقي نظرة على 5 بدائل مُحتملة لزين الدين زيدان في ريال مدريد..

5- هانز ديتر فليك:

من المقرر أن يغادر هانز ديتر-فليك بايرن ميونيخ بعد موسمين ممتازين. أعلن بايرن ميونيخ بالفعل أن جوليان ناجيلسمان سيتولى منصب المدير الفني الجديد في الصيف، مما يجعل فليك الفائز بالثلاثية القارية أحد أكثر المدربين رواجًا في العالم.

وفقًا للتقارير، فإن فليك هو أول من يحل محل يواخيم لوف كمدربًا للمنتخب الألماني، بينما تزعم صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة قد أجرى اتصالات مع فليك لأنهم ينظرون إليه على أنه بديل مُحتمل للمدرب الهولندي رونالد كومان. تم ربط يوفنتوس أيضًا بمدرب بايرن ميونيخ.

أثبت فليك أنه مدرب ممتاز قاد بايرن ميونيخ إلى تحقيق ثلاثية قارية في موسمه الأول، كما أنه طور العديد من اللاعبين في فترته القصيرة أيضًا. سيكون بديلاً رائعًا لزيدان، لكن من المُرجح أن ينتهي به الأمر كمدرب للمنتخب الألماني.

4- كارلو أنشيلوتي:

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ريال مدريد قد حدد مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي كبديل مُحتمل لزين الدين زيدان. كان كارلو أنشيلوتي قد تولى بالفعل تدريب ريال مدريد بين عامي 2013 و 2015 وكانت أفكاره أساسية لإخراج أفضل ما في أنخيل دي ماريا في حملة ريال مدريد التي فازت بدوري أبطال أوروبا في 2014-15.

يحظى أنشيلوتي بتقدير كبير في العاصمة الإسبانية حيث كان المدرب الذي قادهم إلى لقب دوري أبطال أوروبا العاشر لريال مدريد. كما فاز بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد وتولى تدريب بايرن ميونيخ أيضًا قبل الانضمام إلى إيفرتون.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان أنشيلوتي سيكون على استعداد للتخلي عن مشروع إيفرتون في مراحله الأولى والعودة إلى ريال مدريد.

3- يواخيم لوف:

يواخيم لوف هو مُرشح بارز آخر ورد اسمه في القائمة المُختصرة لريال مدريد. لكن الأمر كان مفاجئًا بعض الشيء لأنه على الرغم من أن يواخيم لوف أثبت قوته في عالم التدريب، إلا أن أفضل أيامه يبدو أنها أصبحت من الماضي. لقد بدا محرومًا قليلاً من الأفكار وعانى المنتخب الألماني في الآونة الأخيرة.

من المقرر أن يستقيل لوف من منصبه كمدرب للمنتخب الألماني في نهاية بطولة يورو 2021 والتي تنطلق بعد شهر تقريبًا. لمح لوف أيضًا إلى أنه مُهتم بتدريب ريال مدريد. وقال لـ شبكة زد دي أف، قرب نهاية شهر مارس الماضي:

«آمل أن أرى عقدي، لكن تواجدي كمدرب للمنتخب الألماني أوشك على الانتهاء، ويجب أن تبدأ في وضع الخطط في مرحلة ما. سأكون مهتمًا بالتدريب على مستوى النادي. لا أخطط للتقاعد. سيكون في الخارج. لا أعتقد أنه سيكون في ألمانيا. [ريال] ناد مثير للاهتمام لكل مدرب، أليس كذلك؟»

وكان أخر نادي قام بتدريبه لوف هو رابيد فيينا النمساوي في موسم 2003-04 وسيكون من المخاطرة قليلاً من إدارة ريال مدريد أن يحاولون التوقيع مع لوف خلال المرحلة القادمة.

2- راؤول جونزاليس:

راؤول هو أحد أساطير ريال مدريد، وفي حين أنها ستكون خطوة محفوفة بالمخاطر لمنح مدرب فريق الشباب دور المدير الفني في النادي، إلا أنه بلا شك سيرحب به أتباع سانتياجو برنابيو. تمامًا مثل زين الدين زيدان، تعلم راؤول حبال الإدارة خلال فترة وجوده مع نظام شباب ريال مدريد.

لقد قام بعمل رائع أيضًا، حيث فاز بكأس دوري الأبطال للشباب وكاد يفوز بالترقية مع فريق ريال مدريد كاستيا على الرغم من خسارة اللاعبين الرئيسيين للفريق الأول.

كان راؤول حاسمًا في تطوير وتعزيز الكثير من المواهب الشابة في نظام الشباب، حيث يبدو ميجيل جوتيريز وأنطونيو بلانكو وسيرجيو أريباس على وجه الخصوص جديرين بالمطالبة بمكان في الفريق الأول في المستقبل القريب.

لا يوجد مُرشحون في القائمة يفهمون النادي وفلسفته بشكل أفضل من راؤول، وبالنظر إلى الطريقة التي أثبت بها بالفعل أنه مدرب جيد، فقد يكون الأمر تستحق المخاطرة.

1- ماسيميليانو أليجري:

ماسيميليانو أليجري، ربما يكون هو المُرشح الأكثر مثالية لتدريب الجلاكتيكوس. ظل أليجري في فترة توقف منذ أن توقف عن أداء مهمته الناجحة مع يوفنتوس في عام 2019.

أليجري مدرب رائع وحوّل يوفنتوس إلى أحد أكثر الفرق شراسة، حتى أنه تغلب على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-15.

قاد أليجري يوفنتوس إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر كليهما، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه قد أخذ النادي إلى أبعد نقطة ممكنة.

يبني المدرب الإيطالي فريقه حول دفاع قوي وتتمتع فرقه بأسلوب لعب مميز ومتماسك. لقد كان قادرًا على إخراج أفضل ما في لاعبي خط الوسط الذين عمل معهم في يوفنتوس وفي ريال مدريد، سيكون لديه بعض من أفضل اللاعبين في العالم تحت تصرفه.



إذا كانت إدارة ريال مدريد على استعداد لدعم أليجري في الميركاتو الصيفي، فقد يكون المدرب الإيطالي الخيار الأفضل لديهم.