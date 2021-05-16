شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة سر مفاوضات الزمالك مع «صالح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في المفاوضات مع شقيقه صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وسبق وتم عرض صالح جمعة على إدارة الكرة السابقة بالزمالك مطلع الموسم الحالي لكنهم رفضوا إبرام الصفقة بسبب أزمات اللاعب المتكررة، لكن تطور مستوى صالح جمعة وانتظامه مع سيراميكا كليوباترا دفع إدارة الزمالك للاهتمام من جديد بالحصول على خدمات اللاعب.
ويحاول عبدالله جمعة إقناع شقيقه بالانضمام إلى الزمالك والتأكيد على أنه سيجد كل الدعم والمساندة في القلعة البيضاء وفرصته للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.