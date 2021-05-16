شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة سر مفاوضات الزمالك مع «صالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في المفاوضات مع شقيقه صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وسبق وتم عرض صالح جمعة على إدارة الكرة السابقة بالزمالك مطلع الموسم الحالي لكنهم رفضوا إبرام الصفقة بسبب أزمات اللاعب المتكررة، لكن تطور مستوى صالح جمعة وانتظامه مع سيراميكا كليوباترا دفع إدارة الزمالك للاهتمام من جديد بالحصول على خدمات اللاعب.

ويحاول عبدالله جمعة إقناع شقيقه بالانضمام إلى الزمالك والتأكيد على أنه سيجد كل الدعم والمساندة في القلعة البيضاء وفرصته للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.