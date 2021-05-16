شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقرر تفعيل بند شراء نجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت إدارة نادي ميلان الإيطالي أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوفه على أمل العودة بقوة إلى الساحة الأوروبية.

إذ أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن إدارة ميلان قررت شراء مهاجم تشيلسي فيكايو توموري، المعار إلى الروسونيري بنهاية الموسم الحالي.

وتفاوض ميلان مع تشيلسي خلال الفترة الماضية، لخفض قيمة بند الشراء البالغ 28 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان قرر وضع الأموال المنصوص عليها في العقد داخل خزائن تشيلسي، لشراء توموري نهائيًا.

ويذكر أن ميلان يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، ويحتاج للفوز على كالياري، اليوم الأحد، لحسم تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.