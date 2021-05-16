شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم «مجلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أنه لا توجد أي نية لرحيل عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الحالية.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات إذاعية: «الحديث عن رحيل عماد النحاس بعد نهاية الموسم الحالي، ليس له أي أساس من الصحة، فهو مستمر في منصبه وهناك علاقة رائعة بين الإدارة والمدير الفني».

وعن حقيقة وصول عروض من الأهلي والزمالك لضم محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق قال: «لا توجد أي عروض رسمية للحصول على خدمات محمد مجلي، وكل ما يتردد عن ذلك مجرد اجتهادات من جانب بعض وكلاء اللاعبين».

وأشار: «نرحب بعودة سيف الدين الجزيري حال عدم تفعيل الزمالك لعقده، ولكن الحديث عن عدم اقتناع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون باللاعب غير صحيح، بدليل مشاركته في المواجهة الأخيرة».