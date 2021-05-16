شكرا لقرائتكم خبر عن عرض احتراف تشيكي لثلاثي شباب الأهلي.. ولجنة التخطيط تدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى عن وصول عرض احتراف من نادى زيزكوف التشيكى، يطلب استعارة ثلاثى فريق الشباب بالأهلى "ميدو حسام وأحمد السيد ومصطفى فوزى" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن العرض وصل النادى الأهلي وسيتم تقديمه إلى لجنة التخطيط بالنادى للبت فى الأمر سواء بقبول عرض الإعارة أو التمسك ببقاء الثلاثى فى صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر أن إدارة النادى الأهلى تعتمد على سياسة إعارة لاعبيها الناشئين إلى الدوريات الأوروبية فى الفترة القادمة، جيث كانت تنوى إعارة عدد من اللاعبين فى الصيف الماضي، ولكن جائحة انتشار فيروس كورونا حالت دون إتمام الأمر.

يذكر أن التشيكى ميشيل بروكيتش يتولى مسئولية قطاع الناشئين بالنادى الأهلى واتفق مع الإدارة على تسويق اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين فى الأندية الأوروبية.