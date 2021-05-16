شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداى الذى ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب فى دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتى أقيمت مساء أمس على ملعب «الأهلي والسلام».

وذكر النادي الأهلى، فى شكواه، بعض الأخطاء التى ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التى لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأشار الأهلي، في ذات الشكوى، إلى عدم توفير حكم المباراة الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة.

وفى المقابل، أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات، واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة.

وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الأفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاءً مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية، وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية. فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.

وفي ختام شكواه أكد النادي الأهلى ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الخطاء.. كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة، لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوروبية.