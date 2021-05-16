الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداى الذى ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب فى دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتى أقيمت مساء أمس على ملعب «الأهلي والسلام».
وذكر النادي الأهلى، فى شكواه، بعض الأخطاء التى ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التى لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.
وأشار الأهلي، في ذات الشكوى، إلى عدم توفير حكم المباراة الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة.
وفى المقابل، أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات، واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة.
وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الأفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاءً مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية، وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية. فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.
وفي ختام شكواه أكد النادي الأهلى ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الخطاء.. كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة، لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوروبية.