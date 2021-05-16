شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هيا أسامة لاعبة السلة: هوايتى الغناء ونجمى المفضل ويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هيا أسامة" لاعبة كرة السلة السابقة فى نادى الشمس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الغناء .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

تيراميسو .

من نجمك المفضل ؟

ويل سميث .

من مطربك المفضل ؟

فيروز.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

دكتور ناجحة .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

ممكن لو تعدى على مساحتى الشخصية .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هند رستم .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

الأفضل يكون رياضى .