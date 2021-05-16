الامارات | وجبات مجانية لجماهير نهائي كأس الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات مجانية لجماهير نهائي كأس الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم عن مبادرة لكافة الجماهير التي ستحضر المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم بين النصر وشباب الأهلي من داخل استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وذلك من خلال توفير وجبات الطعام والشراب بالمجان.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: "يقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم وجبات طعام ومياه صحية مجانية إلى المشجعين الذين سيحضرون النهائية ويأتي هذا العمل ابتهاجاً بعود الجماهير إلى الملاعب وحرصاً على راحتهم".

وتنطلق المباراة النهائية الساعة 07:35 من مساء اليوم الأحد وستشهد أكبر تغطية تلفزيونية في تاريخ نقل مباريات كرة القدم بالإمارات من خلال 35 كاميرا ستنقل الحدث لـ 7 محطات تلفزيونية محلية وخليجية وعربية.

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