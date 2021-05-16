الامارات | ليفاندوفيسكي ومحمد صلاح وميسي على رادار واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي ومحمد صلاح وميسي على رادار واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020، مرشح بقوة للعب في باريس سان جيرمان قادماً من بايرن ميونيخ لتعويض الرحيل المتوقع للفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن "سان جيرمان يفكر في البدائل المحتملة لخلافة مبابي من خلال التواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والمصري محمد صلاح من ليفربول وأخيراً مع ليفاندوفيسكي"، مشيرة إلى أن "النادي الباريسي يسعى أولاً إلى تجديد عقد مبابي، ولكن في حال رفضه فإنه سيبيع ورقته الصيف المقبل خشية رحيله بالمجان عند نهاية عقده العام المقبل".

وينتظر الجمهور فترة الانتقالات الصيفية لمعرفة الخارطة الجديدة لكرة القدم، خصوصاً أن أسماء كبيرة سترحل عن أنديتها كما تشير الصحف الأوروبية التي تردد فيها انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى أحد ناديي مانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة.

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