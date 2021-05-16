الامارات | وفاة مدرب منتخب اليمن متأثراً بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب منتخب اليمن متأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم، سامي النعاش، صباح اليوم الأحد، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتوفي النعاش في أحد مراكز العزل في مدينة عدن، بعد تدهور حالته الصحية جراء تدهور حالته الصحية وفق بيان أعلنه الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وقضى النعاش الأسابيع الماضية في مركز العزل الصحي بعدن بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا خلال المعسكر التدريبي لمنتخب اليمن في شبوة.

وكان منتخب اليمن يستعد تحت قيادة سامي النعّاش، لخوض ثلاث مباريات في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا أواخر الشهر الجاري ومطلع شهر يونيو القادم، ومباراة الملحق لكأس العرب مع نظيره الموريتاني أواخر الشهر المقبل.

ويقع منتخب اليمن ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة رفقة منتخبات، السعودية وأوزبكستان وسنغافورة وفلسطين.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب اليمني مع نظيره السعودي في الخامس من يونيو القادم، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، على استاد جامعة الملك سعود.

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