الامارات | 3 عقبات "صينية" تربك حسابات منتخب سورية في استكمال تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقبات "صينية" تربك حسابات منتخب سورية في استكمال تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "كيو ميديا وان" السورية، عن ثلاث عقبات تواجه الإدارة الفنية للمنتخب السوري، حين يستكمل الشهر المقبل التصفيات المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، أبرزها وضع الجانب الصيني لاشتراطات صحية صارمة، على صعيد فترة الحجر الصحي، وتحديد مواعد السفر التي تأتي قبل 24 ساعة من أيام "فيفا" وبالتالي احتمال غياب لاعبين مؤثرين في قائمة "نسور قاسيون".

وقالت، إن: "أسباب عدة تربك المدير الفني لمنتخب سورية، نبيل معلول، جراء استكمال مباريات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة في مدينة شنغهاي، بدايةً من اشتراط الجانب الصيني أن يكون سفر المنتخب السوري من دبي مقر المعسكر الخارجي لـ "نسور قاسيون"، بطائرة خاصة إلى الصين، تضم ايضاً باقي منتخبات المجموعة".

وأوضحت: "اتخاذ قرار السفر من دبي التي يتوجه إليها منتخب "نسور قاسيون" الأسبوع المقبل، دفع بالاتحاد الصيني إلى تحديد مدة ثلاثة أيام لفترة الحجر الصحي قبل التوجه إلى شنغهاي".

وأضافت: "استقرار الاتحاد الصيني لكرة القدم على موعد 30 الشهر الجاري لسفر البعثة السورية من دبي إلى شنغهاي، يصعب المهمة أمام عدد من اللاعبين المؤثرين في الانضمام إلى قائمة المنتخب، خصوصاً ان الموعد المحدد يأتي قبل 24 ساعة من أيام الـ "فيفا" التي تنطلق في 31 مايو".

وأشارت الشبكة إلى العقبة الثالثة جراء الترتيبات الصينية، تتمثل في غياب عمر السومة مهاجم المنتخب ونادي أهلي جدة السعودي عن مباريات شنغهاي، الأمر الذي يزيد أعباء المدرب معلول في إيجاد البديل المناسب على صعيد الخط الهجومي، خصوصاً مع عدم انتهاء أزمة مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبيين، الذي يخضع لقرار ابعاد مدى الحياة اتخذه الاتحاد السوري لكرة القدم نوفمبر العام الماضي، جراء خلاف نشب بين خريبين ومعلول.

ويدخل المنتخب السوري مساء اليوم، في معسكرٍ داخلي في دمشق، قبل أن يتوجه إلى دبي في معسكر خارجي يقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 من الشهر الجاري، ويتبع ووفق للاشتراطات الصينية الأخيرة بالسفر إلى شنغهاي في 30 من هذا الشهر، في مهمة تبدو صعبة على الجهاز الفني على الرغم من الصدارة المريحة لمنتخب "نسور قاسيون" لمجموعته الأولى برصيد 15 نقطة، وبفارق الثمانية نقاط عن اقرب ملاحقيه، كل من المنتخبين الصيني والفيليبيني.

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