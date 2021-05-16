شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خليفة زيدان في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أخبر لاعبي فريقه بالرحيل عن منصبه نهاية هذا الموسم.

وبحسب صحيفة «ماركا» فإن زيدان قرر وبشكل نهائي الرحيل عن تدريب ريال مدريد نهاية هذا الموسم، وأخبر لاعبيه بذلك الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن راؤول جونزاليس، لاعب الفريق السابق ومدرب فريق الكاستيا «الفريق الثاني لريال مدريد» هو المرشح الأول لخلافة زيدان في منصب المدير الفني للفريق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.