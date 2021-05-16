شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خليفة زيدان في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أخبر لاعبي فريقه بالرحيل عن منصبه نهاية هذا الموسم.
وبحسب صحيفة «ماركا» فإن زيدان قرر وبشكل نهائي الرحيل عن تدريب ريال مدريد نهاية هذا الموسم، وأخبر لاعبيه بذلك الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن راؤول جونزاليس، لاعب الفريق السابق ومدرب فريق الكاستيا «الفريق الثاني لريال مدريد» هو المرشح الأول لخلافة زيدان في منصب المدير الفني للفريق.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.