شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يوجه رسالة إلى أحمد ناجي بعد تعادل سموحة مع سيراميكا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى بالكرة المصرية ومدرب حراس المرمى بنادي سيراميكا كليوباترا الحالي على توجيه رسالة إلى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بنادي سموحة ومنتخب مصر السابق.

وانتهى لقاء سيراميكا كليوباترا ضد سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر الحضري صورة تجمعه مع أحمد ناجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت تعليق: «من مباراة الأمس أمام نادي سموحة كنت سعيد جدا بأول لقاء رسمي يجمعني كمدرب لحراس المرمى أمام استاذي وكابتني الكابتن أحمد ناجي.. ربنا يديك الصحة كنت واحشني».

وتدرب عصام الحضري تحت إشراف مدربه أحمد ناجي خلال فترة تواجده في النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحرز معه العديد من البطولات.