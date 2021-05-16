شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كوريا الشمالية تنسحب من المونديال بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ولم توضح كوريا الشمالية سبب قرارها، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن السبب هو تفشي فيروس كورونا.

وتحتل كوريا الشمالية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات، بالتساوي بثماني نقاط مع كوريا الجنوبية ولبنان، بينما تتصدر تركمنستان برصيد 9 نقاط، وتتذيل سيريلانكا برصيد خال من النقاط.

ومن المفترض أن يتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وقد يلحق به الوصيف إن كان ضمن أفضل 5 وصفاء في المجموعات الثمانية.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحسم موقف المجموعة بعد انسحاب كوريا الشمالية.

وانسحبت كوريا الشمالية في وقت سابق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية – طوكيو 2021- التي تجري في يوليو المقبل في اليابان.