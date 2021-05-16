شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار تنقله سفارة مصر إلى سيد عبدالحفيظ قبل مواجهة الأهلى ضد صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع مسؤولي سفارة مصر في جنوب إفريقيا من أجل ترتيب استقبال وإقامة بعثة الفريق الأحمر بجنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وناقش عبدالحفيظ مع مسئولي السفارة المصرية ترتيبات استقبال الأهلي من الاطمئنان على مقر الإقامة والمسافة التي يبعدها عن ملعب التدريب وملعب مباراة صن داونز، في إطار تهيئة الأجواء أمام الفريق الأحمر وتذليل كل العقبات التي تواجه البعثة الحمراء.

كما اطمأن عبدالحفيظ من مسئولي السفارة المصرية على ترتيبات تحرك البعثة من الفندق إلى ملعب التدريب وملعب المباراة وكذلك الملاعب التي ستقام عليها تدريبات الفريق الأحمر طوال فترة الإقامة في جنوب إفريقيا، بخلاف تحديد مواعيد تدريبات الأهلي في جنوب إفريقيا.

وطمأن مسؤولى السافرة عبدالحفيظ على أجواء مدينة بريتوريا المقرر ان تشهد إقامة المباراة واكد لهم أن درجة حرارة الجو وقت المباراة لن تتعدي 23 درجة مئوية أثناء المباراة التي ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

واعتبر عبدالحفيظ أن خبر اعتدال درجة الحرارة وقت المباراة يعد خبر سار خصوصا وأن الأهلى يخشى ارتفاع درجة الحرارة مما يؤثر على أداء اللاعبين.