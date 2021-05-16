شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة قمة الشباب بين الزمالك ضد الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الناشئين مواليد 2003 بنادي الزمالك نظيره الأهلي في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد 16-5-2021، على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الجمهورية.

وأعلنت قناة نادي الزمالك الرسمية عن إذاعة مباراة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2003 مع نظيره الأهلي في بطولة الجمهورية.

ويقود الزمالك فنيا الكابتن أحمد عبدالرؤوف، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

بينما يضم الجهاز الفني لفريق الأهلي 2003 كلا من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكا.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق أمس السبت من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء اليوم أمام الأهلي.

وطلب المستشار هشام إبراهيم من لاعبي الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي والحفاظ على مسيرتهم الإيجابية وحصد لقب البطولة.