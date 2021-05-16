شكرا لقرائتكم خبر عن من يفوز بالمواجهة الـ57 بين نادال ودجوكوفيتش؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأحد 16-5-2021 أسطورة إسبانيا رافائيل نادال مع بطل صربيا نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية لبطولة روما للتنس الأرضي، والتي تقام على الملعب الرئيسي للبطولة.

وكان اللاعبان قد التقيا 56 مرة، فاز فيهم دجوكوفيتش في 29 مباراة، وتلقى الخسارة في 27 على يد نادال.

وبالنظر للعب على الأراضي الترابية، نجد أن نادال نجح في الفوز بـ18 لقاء، فيما فاز دجوكوفيتش في 7 فقط.

أما بالحديث عن بطولة روما، نجد أن نادال يتفوق على نظيره الصربي بالفوز في روما بـ5 انتصارات مقابل 3 هزائم.

كما التقى الثنائي في نهاية هذه البطولة 5 مرات من قبل، نجح نادال في حسم 3 مباريات لصالحه، بينما فاز دجوكوفيتش بمباراتين فقط.

أما عن عمومي النهائيات فنجد أنها انحازت لصالح الصربي بالفوز في 16 مواجهة مقابل الخسارة في 10.