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الزمالك : نعاني من أزمة مالية طاحنة وندعم موقف شيكابالا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن القلعة البيضاء لديها بالفعل أزمة مالية طاحنة بالوقت الحالي.

وقال الدرديري في تصريحات تليفزيونية: «سبب الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك هو عدم الحصول على المستحقات من جانب الشركة الراعية، ولكن سوف نحصل على دفعة مالية بعد انتهاء إجازات العيد».

وأضاف: «هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك بعدم مناقشة ملف تجديد أي لاعب وتأجيل هذه الخطوة إلى نهاية الموسم، وذلك في ظل توالي المباريات».

وتابع: «قررنا تأجيل جميع جلسات تجديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم، رغم وجود موافقة مبدئية من جانب اللاعبين على خطوة التجديد».

وزاد: «لا يوجد عرض رسمي من الدوري القطري للتعاقد مع يوسف أوباما، والحديث عن العروض بالوقت الحالي ليس في صالح النادي».

وواصل: «لدينا استياء كبير من اتحاد الكرة بسبب تجاهل النظر في عقوبة إمام عاشور، كما سندعم محمود عبدالرزاق شيكابالا في الشكوى التي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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