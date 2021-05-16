شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من كارتيرون للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في تعديل مكافآت اللاعبين في المواجهات القادمة من أجل تحفيزهم على مواصله المنافسة على التتويج على لقب الدورى للموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة.

ويطمح جهاز الزمالك في زيادة الحافز المعنوى لدى اللاعبين، من أجل التمسك بلقب الدورى حتى النهاية، في ظل أن لاعبي الفريق تحملوا أزمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة الأخيرة.

ويدرس كارتيرون إمكانية إلغاء العقوبات المالية على لاعبي الفريق التي وقعها الجهاز الفني مؤخراً، كنوع من أنواع الدعم للاعبين.