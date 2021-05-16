شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوافق على ضم مدافع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط الدفاع.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك عرضوا اللاعب على المدير الفني الفرنسي وأبدى إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية إلى جانب تميزه في اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب وهو الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية فتح مسؤولي الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكن طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.

ويجيد منصور اللعب في مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق أن دخل الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل في الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.