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برشلونة يحشد أسلحته الهجومية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة سيلتا فيجو في الجولة 37 من ، والمقرر لها اليوم عند السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشهدت اختيارات كومان غياب كل من: فرينكي دي يونج وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو وأوسكار مينجويزا، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

شتيجن - دست - بيكيه - أراخو - بوسكيتس - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - أومتيتي - فيربو - موريبا - تيناس.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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