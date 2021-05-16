شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحشد أسلحته الهجومية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة سيلتا فيجو في الجولة 37 من الدوري الإسباني، والمقرر لها اليوم عند السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشهدت اختيارات كومان غياب كل من: فرينكي دي يونج وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو وأوسكار مينجويزا، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

شتيجن - دست - بيكيه - أراخو - بوسكيتس - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - أومتيتي - فيربو - موريبا - تيناس.