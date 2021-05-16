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الوداد المغربي يشكو مولودية الجزائر لـ «كاف»

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بخطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، استفسر خلاله عن سر تواجد الجماهير في ملعب 5 يوليو، الذي احتضن مباراته أمام مولودية الجزائر (1-1)، أمس الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضمن خطاب الوداد إشارة إلى تواجد عدد كبير من الأشخاص، في منصة الملعب، وهو ما يمثل خرقا لبروتوكول المسابقة، حيث أوصى الكاف بخوض كل المباريات المتبقية دون جمهور.

كما دعا الوداد للتحقق من الأمر، والإطلاع على تقرير مراقب المباراة مع الاستفسار بشأن إمكانية استفادة النادي البيضاوي من نفس الامتياز، في مباراة الإياب على ملعبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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