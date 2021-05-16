شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يشكو مولودية الجزائر لـ «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بخطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، استفسر خلاله عن سر تواجد الجماهير في ملعب 5 يوليو، الذي احتضن مباراته أمام مولودية الجزائر (1-1)، أمس الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضمن خطاب الوداد إشارة إلى تواجد عدد كبير من الأشخاص، في منصة الملعب، وهو ما يمثل خرقا لبروتوكول المسابقة، حيث أوصى الكاف بخوض كل المباريات المتبقية دون جمهور.

كما دعا الوداد للتحقق من الأمر، والإطلاع على تقرير مراقب المباراة مع الاستفسار بشأن إمكانية استفادة النادي البيضاوي من نفس الامتياز، في مباراة الإياب على ملعبه.