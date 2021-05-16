شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلى المقبل فى حالة تجاوزه عقبة صن داونز فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، لاعبيه بغلق ملف مباراة الذهاب أمام صن داونز والتى انتهت بفوز بطل مصر بثنائية نظيفة من أجل الاستعداد لمباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى وصن داونز السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي للبطولة ويكفي الأهلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف واحد للتأهل.

وتحدد موعد مباراة الأهلى وصن داونز عند الثالثة عصرا بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا.

وكان موسيماني أعرب عن سعادته بالفوز على صن داونز وقال عقب اللقاء: «خضنا ماراثون صعب أمام صن داونز، ومواجهة بدنية في المقام الأول، رغم أننا نعاني من ضغط هائل للمباريات، ولكن الأهلي فريق كبير ولا يعترف بالأعذار».

واعترف موسيماني بوجود بعض الأخطاء التي يعلمها جيدا، مؤكداً أن محمد الشناوي قدم مباراة مميزة وتصدى لفرصة خطيرة، بجانب الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، ولكنه شدد على كون فريقه بمثابة كتيبة من الجنود.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى في حالة تجاوز عقبة صن داونز مع المتأهل من فريقي فريق شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي علما بأن الفريق الجزائري نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على الترجى التونسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجزائر أمس.