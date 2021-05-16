شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي: 60% من الشعب الياباني يؤيد إلغاء أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد نتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه في اليابان عن إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والمقرر لها شهر يونيو المقبل.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن 59.7% من المشاركين فضلوا إلغاء الأولمبياد، والتي كان سبق تأجيلها من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، بينما رأي 25.2% ضرورة إقامة الأولمبياد ولكن بدون حضور جماهيري، وفي الوقت نفسه صوت 12.6% لإقامة الأولمبياد في موعدها وبحضور جماهيري محدود.

وتتطلع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة، للمضي قدما نحو استضافة الدورة الأولمبية في موعدها ومن المقرر إتخاذ القرار فيما يخص عدد المشجعين المسموح بحضورهم، بحلول يونيو المقبل.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة في مارس الماضي على منع حضور الجماهير من خارج اليابان خلال الدورة الأولمبية هذا الصيف بسبب جائحة كورونا.

وجاء استطلاع الرأي قبل نحو شهرين من انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل في طوكيو والتي شهدت إعلان حالة الطوارئ منذ أواخر أبريل الماضي.

وجرى تمديد إجراءات الطوارئ في تسع مقاطعات اليوم الأحد بسبب انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وزادت المعارضة ضد الأولمبياد في اليابان التي واجهت صعوبة كبيرة في احتواء الموجة الرابعة من الجائحة، في الوقت الذي يشتكي فيه الناس من معدل التطعيمات البطيئ في البلاد.

إذ حصل حوالي 1% فقط من الشعب الياباني البالغ تعداده 125 مليون نسمة، على الجرعة الكاملة من اللقاح منذ بداية حملة التطعيمات في البلاد في منتصف فبراير الماضي.