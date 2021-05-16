شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاف يكشف عن «كرة» نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي 2021 بمدينة الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس يوم 17 يوليو المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن صورة لكرة المباراة النهائية.

دورى أبطال أفريقيا

وكان «كاف» قد حدد في اجتماعه أمس في في كيجالي برواندا، ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الاجتماع، قرر كاف إقامة نهائي بطولة الكونفيدرالية في مدينة كوتونو بدولة بنين يوم 10 يوليو المقبل.

كانت مصر قد استضافت نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث فاز الفريق الأحمر بنتيجة (2-1).

وتقام خلال الفترة الحالية مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأقيمت مباريات الذهاب التي انتهت على النحو التالي:

مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي 1-1

كايزر شيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني 4-0

شباب بلوزداد الجزائري الترجي التونسي 2-0

الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي 2-0