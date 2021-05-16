شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على إنتر ويحافظ على آماله في المربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز خوان كوادرادو هدفين ليحافظ يوفنتوس على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بفوز مثير 3-2 على إنتر ميلان المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم،اليوم السبت، رغم أنه لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو إلى المركز الرابع قبل جولة واحدة من النهاية، لكن نابولي خامس الترتيب يستطيع العودة إلى المربع الذهبي لو انتصر على فيورنتينا غداً الأحد، وحصل كل فريق على ركلة جزاء في شوط أول سيطرت عليه قرارات حكم الفيديو المساعد.

وأضاع كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء، لكن الكرة ارتدت إليه ليهز الشباك، وبعد ذلك بقليل وضع روميلو لوكاكو الكرة في المرمى من علامة الجزاء، واستعاد يوفنتوس تقدمه في نهاية الشوط الأول بتسديدة كوادرادو التي غيرت اتجاهها وبعد الاستراحة حصل رودريجو بنتاكورعلى الإنذار الثاني ليُكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين،

وأدرك إنتر التعادل بهدف جورجيو كيليني بالخطأ في مرماه، لكن كوادرادو حسم فوز يوفنتوس من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية وطُرد مارسيلو بروزوفيتش مدافع إنتر لحصوله على الإنذار الثاني.

(رويترز)