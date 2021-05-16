شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يتوج بكأس إنجلترا للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج ليستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على تشيلسي 1- 0 السبت في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وسجل البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 أمام زهاء 21 ألف مشجع سمح لهم بحضور النهائي، في اختبار من الحكومة البريطانية لعودة المشجعين إلى الملاعب بعد تحسن الظروف الصحية؛ من جرّاء جائحة فيروس كورونا.

وهو اللقب الأول لليستر سيتي في خمس مباريات نهائية في أعرق وأقدم مسابقة كروية في العالم (خسر أعوام 1949 و1961 و1963 و1969)، كما هو اللقب الأول لمدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز في إنجلترا بعد قيادته سلتيك الاسكتلندي إلى لقبين في الدوري ومثلهما في الكأس.

وأكمل ليستر سيتي ألقابه المحلية بعد لقب الدوري عام 2016 وكأس الرابطة أعوام 1964 و1997 و2000، ووضع حداً للقب أكثر الأندية وصولاً إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس من دون التتويج بلقبها.

في المقابل، فشل الفريق اللندني في التتويج بلقب المسابقة للمرة التاسعة في مباراته النهائية الخامسة عشرة في المسابقة، كما عجز مدربه الألماني توماس توخل في إحراز أول لقب له معه بعدما انتقل إلى ادارته الفنية مطلع العام الحالي خلفاً لفرانك لامبارد.

يملك تشيلسي وتوخل فرصة إنقاذ الموسم بعد أسبوعين عبر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في بورتو.

وسيتجدد اللقاء بين ليستر سيتي وتشيلسي الأسبوع المقبل في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري على ملعب «ستامفورد بريدج»، في مباراة بالغة الأهمية في سباق الأمتار الأخيرة للمراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، كونهما يحتلان المركزين الثالث والرابع توالياً.