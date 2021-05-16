شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يودع «المحترفين» بخسارة كبيرة.. وإسماعيل أفضل ممرر أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ختم الوحدة موسمه بفوز عريض على حساب مضيفه الفجيرة 4-1، خلال اللقاء المؤجل الذي جمع الفريقين السبت على ملعب الفجيرة ضمن دوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد الحادي عشر لـ«العنابي» في المسابقة ينهي الفريق مشواره بالنقطة 40 في المركز السابع، فيما ودع الفجيرة دوري المحترفين بخسارة جديدة تحمل الرقم 19 في الدوري لتؤكد الخلل الواضح الذي يعانيه الفريق، مما يستدعي ترتيب الصفوف من أجل العودة مجدداً لدوري المحترفين.

لم يمهل الوحدة أصحاب الأرض أكثر من دقيقتين فقط قبل أن يدك شباك الفجيرة بهدف مباغت من قدم اللاعب خليل إبراهيم مستفيداً من الخطأ الدفاعي والكرة العرضية التي مررها العراقي محمد مصطفى.

الهدف المبكر أعطى العنابي الثقة وجعل الفريق يحكم قبضته على سير المباراة ليتمكن البرازيلي جيانلوكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 14 مستغلاً الكرة التي سددها زميله السلوفيني ماتافيز وارتدت من الحارس حمد عبد الله، قبل أن يعود السلوفيني ماتافيز ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 40 من التمريرة الرائعة لإسماعيل مطر الذي أصبح أفضل ممرر للأهداف في دوري هذا الموسم برصيد 12 تمريرة.

في المقابل، الفجيرة الذي ظهر متأثراً بالهبوط ولم تكن له خطورة تذكر في الـ45 دقيقة الأولى واكتفى لاعبوه ببعض المحاولات الفردية التي افتقدت للمتابعة والتركيز أبرزها تسديدة المهاجم الشاب علي عيد التي مرت جوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة.

فاجأ أصحاب السعادة مضيفه الفجيرة بهدف رابع مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 49 بمراوغة رائعة وتسديدة أروع من السلوفيني ماتافيز معلناً هدفه الثاني في المباراة، ليجد الذئاب ومدربه التونسي ناصيف البياوي أنفسهم في وضع حرج ويجري الأخير عدد من التبديلات بدخول خليل خميس والبرازيلي دوجلاس كوتينهو والسويدي صامويل في محاولة لتفعيل الجانب الهجومي الذي افتقد للخطورة وبالفعل ينجح علي عيد في تقليص الفارق وتسجيل هدف الفجيرة الوحيد عند الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 4-1.

أدار المباراة الحكم أحمد الحمادي وعاونه على الخطوط عبدالله المرزوقي وتركي الزعابي وعامر الضبيع حكماً رابعاً، وحمد بن حنيفة مقيم الحكام ومبخوت الهاجري مراقب المباراة.