شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشكر عائلته على دعمهم للأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الشكر لعائلته بعد الدعم الذين قدموه له وللفريق الأحمر قبل مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر مصحوبا بصورة عائلته وهم يرتدون قمصان الأهلي: " شكرا لعائلتي على دعمهم لى دائما.. أنا حقا محظوظ".

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "الأهلي والسلام"، ويستعد لخوض مباراة الإياب بجنوب إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويسافر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية اليوم الأحد، عقب الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بدور الثمانية الإفريقي، حيث تسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة كما هو المعتاد مع كل رحلة سفر للفريق الأحمر في أدغال أفريقيا.

وضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.