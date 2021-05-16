شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف عيدية الأهلى والزمالك لجماهير القطبين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطبا الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى منح جماهير القلعتين الحمراء والبيضاء عيدية عيد الفطر المبارك فى ثانى وثالث أيام العيد بتحقيق الفوز، سواء المحلى للزمالك أو الأفريقى للأهلى، بتسجيل 5 أهداف ثنائية حمراء وثلاثية بيضاء.

حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتاً بتحقيق فوز مهم على إنبي مساء الجمعة فى ثانى أيام العيد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى، والتى أقيمت باستاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما فى الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي فى الدقيقة 35، ومحمود علاء بالدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامى صبرى فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بينما حقق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، ثالث أيام العيد، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الأياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.