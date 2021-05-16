شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامج "تخسيس" لأجايي بعد زيادة وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلى لبرنامج بدني مكثف من أجل إنقاص وزنه بعدما شهد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.

وغاب أجايي عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعاد جونيور أجايي للمشاركة فى مباريات الأهلي مجددا أمام صن داونز الجنوب أفريقي أمس السبت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث منحه الجهاز الفنى فرصة المشاركة فى آخر ربع ساعة من عمر المباراة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لإنقاص وزن أجايي حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات بشكل أساسي الفترة المقبلة، باعتباره من اللاعبين المهمين فى صفوف الفريق الأحمر، لاسيما بعدما ظهر متأثرا بالوزن الزائد في الوقت الذي شارك فيه بمباراة صن داونز.

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.