شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يدرس إجراء جراحة الغضروف عقب مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس المدافع الدولى محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، إجراء جراحة غضروف الركبة عقب مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها 3 يوليو المقبل في الدوري، خاصة أن اللاعب يحتاج لإجراء الجراحة منذ إصابته في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويخوض المباريات وفقا لبرنامج تأهيل، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بسبب ضغط المباريات.

وتحدث الجهاز الطبي مع الجهاز الفني للفريق حول تكرار شكوي الونش الفترة الماضية من الآم الركبة مما يجعل الجراحة أصبحت ضرورة حتي لا تؤثر علي مستقبل اللاعب، واستقر الرأي داخل الزمالك أن يخضع اللاعب للجراحة عقب مباراة المقاصة لأن الفريق سيكون لديه وقت كافي قبل المباراة المقبلة امام غزل المحلة يوم 10 أغسطس أي ما يزيد عن شهر وهي فترة كافية لخضوع اللاعب لجراحة وتأهيل وعودته للمباريات دون أن يتأثر الفريق لغيابه.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو الزمالك دخول أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق في صفقة تبادلية الصيف المقبل في ظل عدم دخوله في حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني عن رغبة كارتيرون في استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب، مما جعل كارتيرون يتحدث مع المقربين منه عن إمكانية اعارة أحمد عيد أو بيعه الصيف المقبل وتدعيم الفريق بظهير أيمن يكون أكثر إفادة لفريق الزمالك.

ويري مسئولو الزمالك إمكانية إعارة أحمد عيد لأحد فرق الدوري لاكتساب خبرة المباريات، او دخوله في صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادي الذي سيتم دفعه في أي صفقة.

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اقتراحا بتعديل مكافآت اللاعبين في المباريات المقبلة؛ لتحفيزهم على مواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة، وفي حالة فوز الأهلي في جميع مؤجلاته سيحتل الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك.

ويرغب الجهاز الفني في زيادة تحفيز اللاعبين معنويا، من أجل التمسك بلقب الدورى حتي النهاية، خاصة أن جميع اللاعبين تحملوا أزمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة عن الفترات الماضية، وهو ما يجعل تعديل اللائحة من المقترحات المهمة لتحفيز اللاعبين لحصد بطولة كبري في الموسم الحالي.