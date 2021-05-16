شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: أداء الأهلى أمام صن داونز غير مقنع.. واستهلاك اللاعبين هو السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن أداء الفريق الأحمر أمام صن داونز غير مقنع للجماهير بالرغم من الفوز بثنائية فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا على أن النتيجة فقط هو التى شفعت للاعبين .

وقال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سوء الأداء بسبب إستهلاك اللاعبين فى ضغط المباريات، خاصة أن الفريق الأحمر خاض مباراة ديربى منذ عدة أيام أمام الزمالك، وانتهت بالتعادل مما أدى إلى فقد اللاعبين جزء كبير من لياقتهم البدنية .

وأشار رضوان إلى أنه لابد من غلق صفحة هذه المباراة والإعداد الجيد لمواجهة الذهاب، خاصة أن الفريق المنافس قوى وقادر على العودة .