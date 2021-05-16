شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: أداء الأهلى أمام صن داونز غير مقنع.. واستهلاك اللاعبين هو السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن أداء الفريق الأحمر أمام صن داونز غير مقنع للجماهير بالرغم من الفوز بثنائية فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا على أن النتيجة فقط هو التى شفعت للاعبين .
وقال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سوء الأداء بسبب إستهلاك اللاعبين فى ضغط المباريات، خاصة أن الفريق الأحمر خاض مباراة ديربى منذ عدة أيام أمام الزمالك، وانتهت بالتعادل مما أدى إلى فقد اللاعبين جزء كبير من لياقتهم البدنية .
وأشار رضوان إلى أنه لابد من غلق صفحة هذه المباراة والإعداد الجيد لمواجهة الذهاب، خاصة أن الفريق المنافس قوى وقادر على العودة .
سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.
ورغم فوز الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا إلا أن الأداء لم يكن جيدا في معظم فترات اللقاء وظهر لاعبو الأهلي بعيدين تماما عن مستواهم خلال أجزاء كثيرة من اللقاء، كما ظهر الحكم السنغالي نداي بشكل متواضع، ورفض احتساب ركلتي جزاء صحيحتين للأهلي، نتيجة الخشونة وعرقلة محمد شريف مرتين في منطقة جزاء الضيوف.
وشارك جونيور أجايي بعد فترة من الغياب بدلاً من طاهر محمد طاهر ولعب في الدقيقة 75، وشارك بواليا ومحمود وحيد بدلاً من محمد شريف وأيمن أشرف وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا.