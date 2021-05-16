شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جاريدو يتهم رمضان صبحى بالكسل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرف الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن الأزمة التي وقعت بين الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى، مع رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالي.

وكشف رمضان صبحى النقاب عن هذا الخلاف فى تصريحات صحفية قائلاً: "حدثت أزمة بينى وبين جاريدو عقب مباراة سيوى سبورت فى نهائى الكونفدرالية، والتى فاز بها الأهلى ليحصد لقب الكونفدرالية عام 2014 لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية".

وأضاف رمضان صبحي: "عقب مباراة سيوى سبورت حصلنا على يوم راحة من التدريبات، وعندما عدت للتدريب كنت مازالت أشعر بآلام فى قدمى وقررت عدم خوض المران، وهو ما أغضب جاريدو ووقتها قال لى "أنت لاعب كسول ولا تحتاج إلى راحة وعليك أن تكون قادرا على التدريب كل يوم".

وتابع: "اتهمنى جاريدو بأننى أفعل شيئًا خاطئًا خارج الملعب، لكنى أكدت أن هذا أمر غير صحيح لأننى لم أفعل أى شىء خاطئ خارج الملعب ولكنه لم يصدقنى.. وقلت له يجب أن تثق بى".

يذكر أن علاقة رمضان صبحى بجاريدو لم تكن جيدة ولم يشارك اللاعب مع المدرب الإسبانى بشكل منتظم.