شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبدأ الإجراءات القانونية لفسخ عقد الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى المقاصة أن إدارة النادى بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقد الرعاية مع الراعي الحالى للنادي الفيومي، بسبب عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية للاعبين ووجود حالة من الاستياء تجاه الراعى فى ظل تأخر دفع مستحقات اللاعبين فى المواعيد المقررة.

وأكد المصدر أن إدارة المقاصة خاطبت المستشار القانوني للنادى لاتخاذ الخطوات القانونية لفسخ عقد الرعاية مع الراعي الجديد بسبب عدم اعتداده بالمواعيد المقررة لصرف مستحقات اللاعبين ورواتب الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أنه تسود حالة من الاستياء داخل نادى المقاصة من عدم التزام الراعي بدفع المستحقات الخاصة بفريق الكرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الرعاية قبل بداية الموسم الحالي، بخلاف تجاهل الرد على كل المخاطبات التي تمت من قبل إدارة المقاصة معه سواء بشكل رسمي أو ودي.

ويعتمد نادي المقاصة فى الإنفاق على فريق الكرة من المستحقات التي تم تحصيلها من بيع الثنائي مروان حمدي ورجب عمران للزمالك وسيراميكا في الانتقالات الشتوية الأخيرة بخلاف المبالغ المتبقية في خزينة النادي من بعض العوائد المالية الأخرى، في ظل عدم التزام الراعي بدفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.