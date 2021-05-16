مصدر بالأهلي يكشف موقف معلول من مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في الأهلي أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، صعوبة مشاركة اللاعب في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي إن معلول سيكون ضمن البعثة التي ستغادر في السادسة من مساء غد الإثنين إلى جنوب إفريقيا، لكن هناك صعوبة في مشاركته بداعي غيابه لفترة طويلة.

وأضاف: "معلول غائب عن المشاركة منذ قرابة 100 يوم، وسيتم تجهيزه ليشارك في جزء من مواجهة نهضة بركان المغربي المقرر لها 28 مايو الجاري بالدوحة في مباراة السوبر الإفريقي".

وأوضح: "معلول سيبدأ الانتظام التدريجي في التدريبات الجماعية للفريق غداً الإثنين، خاصة أنه عائد للتو في المران الفردي بالكرة بإستاد مختار التتش بجانب أن اللاعب نفسه لديه تخوف بسيط مما حدث في وقت سابق بتجدد إصابته بمزق في العضلة الخلفية".

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي أمس السبت، ومن المقرر أن يسافر إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.