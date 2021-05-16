الزمالك يكشف أزمة "السيولة".. وحقيقة العروض الرسمية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لم يحصل على راتب أخر شهر فقط بسبب أزمة السيولة، مشيراً الى أنه لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب في الوقت الحالي.

ويتصدر الزمالك في الوقت الحالي ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

وقال متحدث الزمالك في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "الزمالك لديه مستحقات كثيرة في الخارج ولم نحصل عليها حتى الآن، وبالتالي هناك أزمة سيولة حالياً، الفترة القادمة سيتم حل الأمر بعد نهاية إجازة العيد، لدينا مستحقات لدى الشركة الراعية وأكثر من جهة".

وأكمل "الفترة الحالية لن يكون هناك أي تجديد للعقود، كل الأمور مؤجلة، الفترة الحالية صعبة جداً ولا نريد تشتيت ذهن أي لاعب، المنافسة مشتعلة في الدوري".

وتابع "الجهاز الفني في الوقت الحالي يرفض أي حديث متعلق برحيل أي لاعب أو التعاقدات أو تجديد العقود من أجل استمرار النتائج الجيدة، والحديث عن أي عروض في هذا التوقيت للاعبي الزمالك يشتت التركيز، وبالتالي الإدارة قررت عدم الحديث حول تلك الأمور حالياً".

وشدد "لم يصل للزمالك أي عرض رسمي لأي لاعب، مجرد كلام".

واستمر "كارتيرون يحق له الحصول على راتب هذا الشهر، هناك أزمة سيولة وتم تأجيل الأمر، كان يجب أن يحصل على راتبه قبل العيد، ولا يوجد أي مشكلة، تم تأجيل الأمر لما بعد العيد".

واختتم "الزمالك تواصل مع باتشيكو ووكيله وسيتم حل أمر مستحقاته بشكل ودي إن شاء الله".

وقال مصدر في نادي الزمالك خلال تصريحات سابقة إن البرتغالي جايمي باتشيكو قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليطلب الحصول على 1.5 مليون دولار من النادي الأبيض.