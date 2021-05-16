الزمالك يدعم شيكابالا.. ويتهم اتحاد الكرة بـ"التعسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق لم يلق معاملة من اتحاد الكرة مثل ما حدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.

وكانت لجنة التظلمات قد أيدت قرار إيقاف إمام عاشور 12 مباراة على هامش فيديو اساءته وعدد من لاعبي شباب الزمالك للنادي الأهلي.

وقال المتحدث باسم الزمالك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "هناك حزن بسبب قصة إمام عاشور، وحدث فجوة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب هذا الأمر، الله أعلم ماذا حدث في الاستئناف الذي تقدم به الزمالك، وهذا نوع من الاساءة نظراً أنه لم يتم التحقيق في الأمر، تقدمنا ببلاغ للنيابة ضد الواقعة ولم يتم التحقق من الأمر".

وواصل "كان يجب أن يقوم اتحاد الكرة بحل أزمة إستئناف إمام عاشور، وفي النهاية لجنة الاستئناف لم تتخذ أي قرار جديد بخصوص العقوبات نظراً لأن اتحاد الكرة -عمل اللي هو عايزه- ضد لاعبي الزمالك".

وصرح "اتحاد الكرة مع النادي المنافس يقوم بالتحقيق في أي واقعة ويتم اتخاذ القرار والبراءة خلال 24 ساعة لكن التعامل مع الزمالك يكون بشكل مختلف، الجميع سمع تصريحات سيد عبدالحفيظ، حتى لو هناك نقل خاطئ لتصريحاته لكن لم يتم التحقيق في تلك التصريحات، وتم اتخاذ قرار ببراءة عبدالحفيظ، لماذا الكيل بمكيالين؟".

واستمر "لماذا لم يتم التحقيق في فيديو إمام عاشور؟، -مش يمكن الفيديو يطلع غلط-، قالوا لنا قدموا تظلم لكي يتم حل الموضوع، ولم يحدث أي حل، وبعد ذلك قالوا لم يصل أي تظلم".

وشدد "إدارة الزمالك متضامنة مع شيكابالا، هناك حزن في الزمالك من اتحاد الكرة لعدم وجود دعم منهم، الهتافات ضد شيكابالا كانت من أشخاص معروفة، اتحاد الكرة عاقب الفعل بـ50 ألف جنيه غرامة، ورد الفعل غرامة مالية وإيقاف، وهذا أمر محزن..

واختتم "هناك تعسف من اتحاد الكرة ضد الزمالك وكيل بمكيالين، عندنا أمل بشأن الشكوى الذي سيتقدم بها شيكابالا، وهناك تضامن من بعض المحامين، وبعد العيد الأمور ستكون واضحة".

وكان شيكابالا قد سبق وأعلن أنه سيلجأ للقضاء بعد أزمته الأخيرة في مباراة الأهلي والزمالك.