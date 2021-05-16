في يوم واحد .. كيف تصدر ثنائي الأهلي السابق جدول الهدافين في الدوري ودوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في الوقت الذي يعاني فيه الأهلي في مركز المهاجم وما قبل الهجوم خطف أحمد ياسر ريان والجزائري أمير سعيود الثنائئ السابق بالفريق الأحمر الأضواء أمس السبت في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا بتصدرهما لجدول الهدافين.

ليس ذلك فحسب بل تشابه الموسم الحالي للثنائي ريان - سعيود هو الأفضل لهما في مسيرتهما مع كرة القدم حيث سجل ريان 11 هدف مع سيراميكا كيلوباترا في 18 مباراة فيما سجل الجزائري 15 هدف وصنع 7 مع ناديه شباب بلوزداد في طفرة غير مسبوقة للاعب الموهوب فكيف تصدر الثنائي المسابقتين.

سعيود

قدم سعيود أداء رائعاً هذا الموسم ويرجع الفضل إلى تحرر اللاعب والاعتماد عليه في أكثر من مركز عكس المواسم السابقة الذي كان يشغل فيه مركز صانع الألعاب فقط مركزه الأساسي.

ولعب سعيود هذا الموسم نصف عدد المباريات في مركزه الأساسي فيما شغل في نصف المباريات الأخر مركز المهاجم الثاني والجناح والمهاجم ليسجل ثلثي حصيلة أهدافه من مراكزه الجديدة.

ويحتل سعيود صدارة جدول الهدافين ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف من 10 مباريات بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سعيود 4 أهداف في دور المجموعات ودور الـ 8 فيما سجل في دور الـ 32 المؤهل للمجموعات 4 أهداف ولم يسجل في دور الـ 64 .

وافتتح الجزائري أهدافه في جورماهيا الكيني حيث سجل ذهاباً 3 أهداف وإياباً هدف وسجل في المجموعات هدفين ذهاباً وإياب في صنداونز وهدف في مازيبمي ثم كانت أخر أهدافه أمس في الترجي في ذهاب دور الـ 8 .

أحمد ياسر ريان

فقد أحمد ياسر ريان فرصه مع الأهلي للموسم الثاني على التوالي بعد عودته من الإدارة للهجوم ليخرج للإعارة إلي نادي سيراميكا كيلوباترا يناير الماضي ويستطع تسجل 11 هدف من 18 مباراة ببطولة الدوري (1444 دقيقة) فقط بالإضافة إلى هدف ببطولة الكأس .

وشغل ريان مركز المهاجم فقط في كل مباريات مع سموحة ليسجل أكثر من خمسة أضعاف ما سجله مهاجمي الأهلي (باستثناء محمد شريف) خلال فترة وجوده في فترة الإعارة حتى الأن.

ولم يسجل مروان محسن ووالتر بواليا في بطولة الدوري مع الأهلي فيما سجل صلاح محسن هدفين فقط ليتفوق ريان الذي سجل 11 هدفاً على الثلاثي.

وسجل ريان بكل الطريق الممكنة ولكن اللافت تسجله لأربعة أهداف بالقدم اليسرى على الرغم من إنه يلعب بقدمه اليمني حيث سجل في بيراميدز هدفين وفي المصري والبنك الأهلي بالقدم اليسرى فيمت سجل في المقاولون والجيش بالرأس وسجل في سموحة والمحلة بالقدم اليمني فيما سدد 3 ضربات جزاء بنجاح في الإسماعيلي والمصري والجونة.