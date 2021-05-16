مصدر لمصراوي: نادي تشيكي يطلب ثلاثي الأهلي الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من زيزكوف التشيكي يطلب فيه إستعارة ثلاثي فريق الشباب بالنادي مصطفي فوزي وميدو حسام وأحمد السيد، وفقاً لما صرح به مصدر مسؤول في النادي.

ويعد نادي زيزكوف أحد الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى بالتشيك.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي أن هناك خطاب رسمي قد وصل بالفعل يتضمن طلب إعارة الثلاثي لمدة عام بنية البيع النهائي.

وأضاف أن هذا الخطاب ضمن خطة ينتهجها قطاع الناشئين لتطوير الأفكار التي يدار بها القطاع، بهدف إكساب لاعبيه أكبر قدر من الخبرات وتسويقهم لتحقيق الإستفادة القصوى.

واوضح "هذا الخطاب وإعارة الثلاثي يعد تدشين فعلي لخطة طويلة المدى لخالد بيبو مدير القطاع التي تقدم لها للجنة التخطيط، وهو باكورة تعاونا مع أندية أوروبا لإعارة لاعبينا هناك".

وتابع "الأمر سيتم عرضه في إجتماع لجنة التخطيط خلال ساعات لحسم الأمر علي أن يبدأ الثلاثي رحلة الإعارة في شهر يونيو المقبل".

واختتم "هناك إتفاقات مع اندية أخري أوروبية تتم حالياً في هذا الأطار أيضاً، لدينا خطة لإعارة على الأقل 8 لاعبين في القارة العجوز".