التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام إنيمبا بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
استقر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية الأفريقية.
ويستضيف ملعب 30 يونيو مباراة بيراميدز وإنيمبا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع:
حراسة مرمى: شريف اكرامي.
دفاع: محمد حمدي وأحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي.
الوسط: نبيل "دونجا" وأحمد توفيق.
الوسط الهجومي: رمضان صبحي وعبدالله سعيد ومحمد فاروق.
الهجوم: جون انطوي.