أسوان يوضح لمصراوي حقيقة رحيل علاء عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن علاء عبد العال المدير الفني للفريق مستمر ولا نية لرحيله مطلقا خلال الفترة الحالية.

وقال أمين في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن رحيل عبد العال غير صحيح، مؤكدا استمراره مع الفريق.

وأضاف أن فكر التغير في الوقت الحالي غير مطروحة لدى مجلس الادارة حاليا خاصة وان علاء عبدالعال لم يقصر.

وتابع أن المجلس لديه ثقة كبيرة في علاء عبدالعال و يقدم له كل الدعم والمساندة للعبور من الوضع الحالي.

وأتم أنه يثق في قدرات اللاعبين المتواجدين حاليا لتقديم مستوى مميز وتحقيق طموح الجماهير في البقاء بالدوري.