"قناة مجانية".. كيف تشاهد مباراة بيراميدز وإنيمبا بالكونفيدرالية؟

وينطلق الاستوديو التحليلي في القناة الأرضية الساعة الخامسة مساءً بقيادة الإعلامي كريم رمزي، ويتواجد معه للتحليل محمد عمر وعبدالظاهر السقا وجمال حمزة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "TIME SPORTS".

ويستضيف ملعب 30 يونيو مباراة بيراميدز وإنيمبا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمد ايمن

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