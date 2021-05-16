"قناة مجانية".. كيف تشاهد مباراة بيراميدز وإنيمبا بالكونفيدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة هامة أمام إنيمبا النيجيري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ويستضيف ملعب 30 يونيو مباراة بيراميدز وإنيمبا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "TIME SPORTS".
وينطلق الاستوديو التحليلي في القناة الأرضية الساعة الخامسة مساءً بقيادة الإعلامي كريم رمزي، ويتواجد معه للتحليل محمد عمر وعبدالظاهر السقا وجمال حمزة.
ويعلق على المباراة أرضياً أيمن الكاشف.
وسوف تبث المباراة أيضاً عبر قناة "BEIN SPORTS HD6"، ويتولى مسؤولية التعليق أحمد عبده.